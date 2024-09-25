BIST 9.891
DOLAR 34,16
EURO 38,03
ALTIN 2.921,63
HABER /  POLİTİKA

Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı

Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı

Bakan Bayraktar, şirket yöneticilerine Türkiye'nin enerji alanındaki uzun soluklu planlarını anlattıklarını belirterek, "Ülkemiz, yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor" dedi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

New York'ta 15. Türkiye Yatırım Konferansı marjında Türk ve ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptıklarını belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Finans dünyasından madene, nükleerden petrokimyaya kadar farklı alanlardan şirketlerle geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz toplantıda özellikle yenilenebilir enerji alanındaki uzun soluklu planlarımızı anlattık. Ülkemiz, yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor. Özel sektör, Türkiye enerji sektörünün dinamik yapısının sunduğu fırsatları değerlendirirken biz de iş dünyasının önünü açarak onların yanında olmaya devam ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!
Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Galatasaray - PAOK / Canlı
Galatasaray - PAOK / Canlı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı