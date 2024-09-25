Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı

Bakan Bayraktar, şirket yöneticilerine Türkiye'nin enerji alanındaki uzun soluklu planlarını anlattıklarını belirterek, "Ülkemiz, yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

New York'ta 15. Türkiye Yatırım Konferansı marjında Türk ve ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptıklarını belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Finans dünyasından madene, nükleerden petrokimyaya kadar farklı alanlardan şirketlerle geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz toplantıda özellikle yenilenebilir enerji alanındaki uzun soluklu planlarımızı anlattık. Ülkemiz, yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor. Özel sektör, Türkiye enerji sektörünün dinamik yapısının sunduğu fırsatları değerlendirirken biz de iş dünyasının önünü açarak onların yanında olmaya devam ediyoruz."