BIST 9.891
DOLAR 34,16
EURO 38,07
ALTIN 2.923,01
HABER /  DÜNYA

Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı

Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha adil bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Macron'un bu sözleri akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkündür" sözlerini getirdi.

Abone ol

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ayrıca "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, bu hedeflerin korunmasında BM ve Guterres'in Fransa'ya güvenebileceğini belirtti.​​​​​​​

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR, DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" şiarını her fırsatta dile getiriyor. Başkan Erdoğan son olarak, "Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın; dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür…" mesajını paylaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü
Japonya'da bir belediye başkanı, halefini internetten bulacak
Japonya'da bir belediye başkanı, halefini internetten bulacak
Bakanlıktan o belediyeye ceza: Çöpler dere kenarına gömülmüş!
Bakanlıktan o belediyeye ceza: Çöpler dere kenarına gömülmüş!
Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi
Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi
Viyadüğün altında erkek cesedi bulundu
Viyadüğün altında erkek cesedi bulundu