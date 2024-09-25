Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha adil bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Macron'un bu sözleri akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkündür" sözlerini getirdi.

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Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ayrıca "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, bu hedeflerin korunmasında BM ve Guterres'in Fransa'ya güvenebileceğini belirtti.​​​​​​​

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR, DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" şiarını her fırsatta dile getiriyor. Başkan Erdoğan son olarak, "Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın; dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür…" mesajını paylaşmıştı.