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Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün

Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da topyekün bir savaşın mümkün olduğunu ifade etti.

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İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD basınına verdiği röportajda, Orta Doğu'da topyekün bir savaşın mümkün olduğunu belirterek, "Topyekün bir savaş mümkün, ancak bence tüm bölgeyi temelden değiştirebilecek bir çözüm için hala elimizde bir fırsat var" dedi.

Biden, ayrıca İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu yineledi.

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