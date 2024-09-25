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İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 223'e yükseldi.

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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve saldırılar nedeniyle göç edenlerle ilgili bilgi verdi.

Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda 51 kişinin öldüğünü, 223 kişinin yaralandığını söyledi.

Lübnanlı yetkili, kronik rahatsızlıkları olanlar başta olmak üzere İsrail saldırılarından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgilendiklerini belirtti.

Böylece İsrail'in 23 Eylül'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 609'a çıktı.

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