BOTAŞ, İran milli doğal gaz şirketi NIGC ile işbirliği imkanlarını görüştü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve İran milli doğal gaz şirketi NIGC yetkilileri, işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Tahran'da bir araya geldi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, BOTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Fidan ve beraberindeki heyet bugün Tahran'da NIGC yetkilileri ile görüşmelerde bulundu.

Fidan ve beraberindeki heyet, bu kapsamda İran Petrol Bakan Yardımcısı ve NIGC Üst Yöneticisi Saeid Tavakoli başkanlığındaki heyetle toplantı yaptı.

Toplantıda, başta İran'dan Türkiye'ye uzun dönemli doğal gaz arzı ve Türkmen gazının İran üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması olmak üzere iki şirket arasında işbirliği konuları ele alındı.

Fidan ve Tavakoli, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde, BOTAŞ ile NIGC işbirliğinin gelecek dönemde daha da güçlenerek devam etmesine dair mutabakatlarını teyit etti.

Tavakoli'ye İran'ın Tabas şehrindeki maden kazası dolayısıyla başsağlığı dileklerini de ileten Fidan, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

BOTAŞ heyeti, Türkiye'nin ,Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç'ı da makamında ziyaret ederek doğal gaz alanında bölgesel ilişkiler hakkında istişarelerde bulundu.