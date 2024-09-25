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Ajax teknik direktörü Farioli: "Beşiktaş bu sezon çok farklı"

Ajax teknik direktörü Farioli: "Beşiktaş bu sezon çok farklı"

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, bu sezon siyah-beyazlı takımın çok iyi bir performans gösterdiğini belirterek, maçın zorlu geçeceğini söyledi.

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İtalyan teknik adam ile kırmızı-beyazlı takımın İngiliz oyuncusu Jordan Henderson, Johan Cruijff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın sezona çok iyi başladığını belirten Farioli, "Beşiktaş, bu sezon çok farklı. Yeni oyuncuları var. Her zaman kazanma odaklı bir kulüp. Büyük bir geçmişe sahip. Rafa Silva ve Al Musrati gibi çok tehlikeli oyuncuları var. En yüksek seviyede mücadelemizi vereceğiz. Zor bir maç olacak. Sahada taraftarımızın istediklerini görmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekipten çekinmediklerini vurgulayan Francesco Farioli, "Onlardan korkmamalıyız. Saygılı olmak zorundayız. Korkmanız gerekmiyor çünkü o zaman kendinizi bloke edersiniz. Her zaman baskı vardır. Böylece adrenalin de aktive oluyor. Bu, güzel bir his." diye konuştu.

Hollandalı meslektaşı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ta iyi bir iş çıkardığını aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Yaptığı işlerden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandılar. Ligde de iyi sonuçlar aldılar. Oyunlarını çok değiştirdiler. Bu, kulübün DNA'sında var." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı hakkında da görüşlerini paylaşan Farioli, "Herkes yeni formatı keşfetmeye çalışıyor. Hesaplama yapmak şu an çok zor. Her maça bir finalmiş gibi davranmak ve en iyi verimi almak zorundayız." dedi.


- Jordan Henderson: "Bizim için önemli bir test olacak"

Ajax'ın İngiliz futbolcusu Jordan Henderson, Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunu ve önemli bir test karşılaşması oynayacaklarını kaydetti.

Her maçta performanslarını geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Henderson, "Geliştirmemiz gereken konular var. Umarım yarınki maçta performansımız daha yüksek olur. Beşiktaş'ın iyi oyuncuları var. Çok güçlüler. Ligde iyi bir performans sergiliyorlar. Zor bir maça çıkacağız. Bizim için önemli bir test olacak. Kalitemizi göstererek onlara problem yaratmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı hakkında bir soruyu da yanıtlayan Jordan Henderson "Ben biraz eskiye dayanarak düşünen biriyim. Yeni formatı birkaç sene sonra daha iyi değerlendirebiliriz. Ancak maç takvimi git gide yoğunlaşıyor. Futbolcuları da düşünmek zorundayız. Belki daha fazla sakatlıklar olacak. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Uluslararası maçları oynayacak oyuncular için çok zor olacak. Dehşet verici bir şey." ifadelerini kullandı.

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