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Delgeçle öğretmene saldırdı! O veli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Delgeçle öğretmene saldırdı! O veli gözaltına alındı

 Kastamonu'da, okulda öğretmeni darbeden veli gözaltına alındı.

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Hacıbey Ortaokulu'na gelen öğrenci velisi G.B, okul müdür yardımcısının odasında öğretmen Selman Gökkaya ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.B, müdür yardımcısının masasından aldığı delgeçle Gökkaya'nın başına vurdu. Hastaneye giden Gökkaya'nın başına 5 dikiş atıldı.

Darp ve 10 gün iş göremez raporu alan Gökkaya, polise giderek G.B'den şikayetçi oldu. G.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öğretmen Gökkaya "Başımda 5 santimetrelik açılma görüldü. Başıma 5 dikiş atıldı. Velinin çözüm amaçlı değil, tamamen intikam almak niyetiyle okula geldiğini düşünüyorum. Hareketleriyle, tavırlarıyla, konuşmasıyla intikam alacağını zaten beyan etti. Velimiz bizlere şiddeti layık gördü ama bizler, yine öğretmenliği peygamber mesleği olarak görüyoruz." dedi.

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