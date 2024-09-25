Çiftlik Bank davasında mütalaa açıklandı! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Çiftlik Bank sistemiyle binlerce kişiyi dolandıran sanık Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Davanın baş sanığı Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, dolandırıcılık, suç örgütü kurma ve yönetme gibi suçlardan yargılandığı belirtildi.

Savcılık, mağdurların ifadeleri, bank kayıtları ve deliller ışığında hazırladığı mütalaada, Mehmet Aydın'ın başta olmak üzere tüm sanıkların suçlu olduğu kanaatine vardı.