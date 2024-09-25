Cem Küçük'ten muhalif medyaya milyon dolarlık soru

Cem Küçük, muhalif medyanın İlhan Cihaner ile ilgili FETÖ borsası iddiasını görmezden gelmesini eleştirdi. FETÖ'nün ABD imamı ile poz veren Yalçın Ayaslı'nın fotoğrafını paylaşan Küçük, Ayaslı'nın avukatlığını üstlenen Cihaner ve ortağı Mustafa Ateş üzerinden kritik sorular sordu.

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İş insanı Sezgin Baran Korkmaz, FETÖ davasında Yalçın Ayaslı’nın avukatlığını yapan İlhan Cihaner hakkında, "FETÖ Borsası" iddiasında bulunmasının yankıları sürüyor.

Korkmaz, FETÖ davasında Yalçın Ayaslı’nın avukatlığını Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in yaptığını belirterek, "Savcılık, Bakırköy’den gelen yazının FETÖ’deki dosyadan takipsizlik kararının nasıl çıkarıldığına bakacak. İşte 2 milyon dolar orada yatıyor. Mustafa Ateş’in banka hesaplarına bakın. Mustafa Ateş ve ortağı İlhan Cihaner… Cihaner eskiden millete ‘Bana rakı balık ısmarlayın’ diye kapı kapı gezerken, şimdi millete o ısmarlıyor. Hepsinden haberdarım. İstihbaratım geniş. Bırakır mıyım ben onları... Avukat arkadaşımda 78 sayfa kendi aralarındaki iç WhatsApp yazışmaları var. Tamamiyle bunların 25 yıl hapisten çıkmamasını sağlayacak yazışmalar..." iddiasında bulunmuştu.

Çarpıcı iddianın CHP'ye yakın medyada görmezden gelinmesi, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün tepkisini çekti.

Cihaner'in avukatlığını yaptığı Ayaslı'nın, FETÖ ABD imamı ile yan yana çekilmiş fotoğrafını köşe yazısında paylaşan Küçük, muhalif medyaya seslendi:

Cihaner'in avukatlık bürosu 2 milyon dolar aldı iddiası

"Gazetede bir fotoğraf göreceksiniz. Soldaki İlhan Cihaner’in ortağı Mustafa Ateş’le beraber avukatlığını yaptığı Yalçın Ayaslı. Ayaslı’nın yanındaki de FETÖ’nün ABD imamı Faruk Taban. Yalçın Ayaslı ve FETÖ imamı yan yana.

Evet muhalif medya. Bunu neden görmüyorsunuz? FETÖ diye derdiniz varsa, hadi bu fotoyu İlhan Cihaner’e sorun. Ama sizden biri “FETÖ Borsası”nda yer alıyorsa görmezden geliyorsunuz. Bir iddiaya göre İlhan Cihaner’in avukatlık bürosu 2 milyon, bir iddiaya göre 4,5 milyon dolar aldı. Böyle avukatlık ücreti olur mu? Neyin karşılığı bu para verildi? Hadi cevap verin!.. "