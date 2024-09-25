Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle göz ameliyatı yapılan Ada, okula başladı

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, İstanbul'da yapılan ameliyatın ardından kente döndü, okula başladı.

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Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açtı.

Ada'yı fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuğuyla ilgilenilmesi için gerekli talimatları verdi.

Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyat edilen küçük Ada, kontrollerin yapılmasının ardından ailesiyle kente döndü.

Kendisine verilen göz damlasını kullanan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Koçyiğit, okula da başlayarak arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Baba Musa Koçyiğit, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis ziyaretinde kızıyla bir pankart açtıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açtıkları pankarta kayıtsız kalmadığını belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Hemen bilgilerim istenildi ve ardından kızımla İstanbul'a gitmemize karar verildi. 31 Ağustos'ta Diyarbakır'dan İstanbul'a gittik. 3 Eylül'de doktorla görüştük. Kızım 13 Eylül'de göz ameliyatı oldu. Doktor, 'bir hafta daha burada bekleyin Ada'nın gözünü göreyim. Ondan sonra sizi Bitlis'e göndereyim' dedi. 3 gün Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldık. Çok şükür kızımın sağlığı iyi. Pazartesi günü de kızım okuluna başladı. Çok şükür eğitimine devam ediyor ve göz sağlığı iyi."

Doktorun bir ay sonra tekrar Ada'yı görmek istediğini anlatan Koçyiğit, "Bu süreçte öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan, valilerimizden, müdürlerimizden, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ada'nın göz sağlığının şu anda çok iyi olduğunu anlatan Koçyiğit, ilerleyen süreçte ne olacağının henüz bilinmediğini, doktorunun bir ameliyat daha gerekebileceğini söylediğini aktardı.

Süreçle ilgili doktorunun karar vereceğini dile getiren Koçyiğit, "Ada'nın göz sağlığı benim imkanlarıma kalsaydı yaptıramazdım. Maddi imkansızlıklardan dolayı bu yola başvurdum. İşsiz olduğum için yapılan yardımlarla bunlar oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Ada Koçyiğit ise açılış töreninde pankart açtığını belirterek, "Tayyip dedem pankartı gördü. Diyarbakır'dan İstanbul'a gittim. Orada ameliyat oldum. Tekrar Bitlis'e geldim. Arkadaşlarımla buluştum. Artık derslerime çalışıyorum. Bir ay sonra kontrolüm var. Her şey Tayyip dedemin ve Sağlık Bakanımızın sayesinde oldu. Onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.