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Motosikletle kaçmak isterken astsubaya çarpıp şehit etmişti! Meğer 20'den fazla...

Motosikletle kaçmak isterken astsubaya çarpıp şehit etmişti! Meğer 20'den fazla...

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü adliyeye sevk edildi. Şahsın 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenildi.

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Geçen hafta meydana gelen olayın ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü A.T. (27), tedavisi sonrası jandarmaya götürüldü.

A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlının sevk edilmesi sırasında jandarma ekiplerinin adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

A.T'nin daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenildi.

Olay: Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca 18 Eylül'de Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkiinde icra edilen yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında A.T. idaresindeki 07 GU 227 plakalı motosiklet durdurulmak istenmişti. Durmayan motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'a (27) çarpmıştı.

Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sürücü A.T gözaltına alınmıştı.

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