Gram altın rekora koşuyor! İslam Memiş'ten 'altın tekrar düşer mi' sorusuna yanıt

Dün, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 915 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından2 bin 915 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 870 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 420 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 657 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 655 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklere karşın güçlü kalmaya devam ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sevgili arkadaş; Treni kaçıranlar hep şunu soruyor “Altın tekrar düşer mi?” Neden gerilemesin, tabii ki teknik düzetmeler olacaktır. Benden örnek alın, bakın $ pozisyonundayım. Hiç bir şey sürekli yükselip sürekli düşmez. Siz ana trende odaklanın. Yani, yıllık planlama ile uzun vadeli yatırımcı olun. 2.530 $ 2.661 $ gitmişse illa ki bir kâr realizasyonu yapacak. Bunu soranların çoğu TL bazlı gram altını soruyor. Ben de yıllardır diyorum ki, ons’a bakın, ons’u takip edin. Lütfen bakın açınızı değiştirin. Global düşünün artık. Yoksa boşa kürek çekmiş olursunuz.