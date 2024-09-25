Özgür Özel'den 'ABD'de Erdoğan ile görüşecek misiniz?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'de Türkevi'ne gideceğini açıkladı. Erdoğan ile görüşecek misiniz sorusuna Özel, "Ziyaretlerimiz cuma gününe planlandı. Sayın Erdoğan ile aynı anda binada olmayacağız. O açıklamasını yapıp ayrılacak. Ben gittiğimde orada olsaydı elbette bir 'merhaba' demek, çayını içmek en doğrusuydu. Bundan kaçınmayız." yanıtını verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyareti öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Sosyalist Enternasyonal'in New York'ta yapacağı toplantıya katılacağını bildiren Özel, Türkevi'ne gideceğini açıkladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'de görüşecek misiniz?" sorusuna Özel, "ABD'de Türkevi'ne gideceğim. Sayın büyükelçimizden BM daimi temsilcimizden randevu istedik. Ziyaretlerimiz cuma gününe planlandı. Sayın Erdoğan ile aynı anda binada olmayacağız. O açıklamasını yapıp ayrılacak. Ben gittiğimde orada olsaydı elbette bir 'merhaba' demek, çayını içmek en doğrusuydu. Bundan kaçınmayız." yanıtını verdi.