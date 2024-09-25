Rıdvan Dilmen, ligin ilk 4 sırasını tahmin etti! "Eylül ayı bitmemiş ama ilk 4 belli"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, play-off konusuna bir kez daha değindi. Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sırasıyla ilgili tahminini de yaptı.

Abone ol

Rıdvan Dilmen, yorumlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. HabertürkSpor'da konuşan Dilmen, ligin ilk 4 sırasını tahmin edip Mourinho hakkında konuştu. Dilmen geçtiğimiz gün değindiği play-off konusuna bir kez daha girdi.

HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günkü programda play-off'a değinmiş ve "Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise konuyla ilgili "Play-off sistemi çok yersiz bir gündem. Türk futbolunun böyle bir gündemi yok. Play-off oynanan liglere baktığımız zaman bunların hiçbiri Avrupa’nın büyük ligleri değil. Takım sayısının az olduğu, dengelerin farklı oldu birkaç tane ülkede uygulanan sistem. Biz kendimize Avrupa’nın 5 büyük ligini mi örnek alacağız yoksa daha küçük ligleri mi?" şeklinde konuşmuştu.

Hatipoğlu'nun sözleri üzerine bir açıklama daha yapan Dilmen, "Play-off'tan nefret ederim, zayıf liglerin yeridir ama maalesef bizim ligimiz çok zayıf. Ben olsun istemiyorum. Yetkili olsam da istemem ama mecburen oraya doğru gidiyor. Ligdeki uçurum fazlasıyla arttı. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. Böyle bir şey daha görecek miyiz biz? Sanki göreceğiz." dedi.

"Bu mucize bir tahmin değil"

Süper Lig'de sezon sonunda ligin ilk 4 sırası için tahminini de yapan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İlk 3 belli mi? Eylül ayı bitmemiş ilk 3 belli. 4. de bence belli; Trabzonspor. Bu mucize bir tahmin de değil."

"Aykut Kocaman'ı aradım"

"Aykut Kocaman'dan izin isteyerek söylüyorum maçtan önce aradım. Maçı sordum. Kocaman, 'Bizim takım güçlü' dedi. 'Galatasaray'ı izledin mi?' dedim. 'Adana Demir'e kadar izledim' dedi. 'Her şeyi bizim maça sakladılar, son maçlarını izle toparlamışlar' dedim. 'Son iki maçında toparlamışlar. Özellikle Rize ve Antep maçında iyi olmuşlardı' dedim"

"Mourinho yanlış takımla sahaya çıkmadı"

"Jose Mourinho için yanlış takımla sahaya çıktığını söyleyemem, ama hamleleri üzerine tartışabiliriz. Fenerbahçe’nin geçen sezon deplasmanda Galatasaray'ı 10 kişiyle önde baskı yaparak yenmesi, Mourinho’nun stratejileriyle ilgili düşündürücü bir durum"

"4-5 yıldır düşüşteydi"

"Bayern Münih boştaydı, Barcelona boştaydı, özellikle son 4-5 yıldır kariyeri düşüşteydi... Teknik olarak hata yapabilirsiniz, maç da kaybedebilirsiniz ama benim liderim en kötü şartta derbiden bir gün sonra bizleri bilgilendirebilirdi"

"Mourinho, Türkiye'ye gelmiş 1 numaralı markadır. Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı kadar, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var."

"Lucas Torreira, yalnızca 6 numara değil; bu yüzden yanında Kerem ya da Sara olsa da iyi oynayabiliyor. Galatasaray ise beklenmedik bir şekilde oyunu domine etti"