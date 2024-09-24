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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

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