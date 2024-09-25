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Mansur Yavaş'ın arkasında kimler var Fatih Portakal 'kulağıma geleni aynen söylüyorum' deyip açıkladı

Mansur Yavaş'ın arkasında kimler var Fatih Portakal 'kulağıma geleni aynen söylüyorum' deyip açıkladı

Fatih Portakal, CHP'de İmamoğlu Yavaş gerilimi iddialarıyla ilgili konuştu. Partide iki isim nedeniye ayrışma olduğunu söyleyen Portakal, "Her ne kadar yok dese de hatta benim kulağıma gelen Mansur Yavaş'ın arkasında Koray Aydın ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski ekibin de olduğu söyleniyor. Kulağıma geleni aynen söylüyorum." dedi.

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CHP'de cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gerilim yaşandığı iddiaları günlerdir konuşuluyor.

Yavaş'ın CHP'nin tüzük kurultayındaki sitemi ve fitne ateşi uyarısı yapmasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haberi'nde Mansur Yavaş'la ilgili kritik bir kulis bilgisi paylaştı.

İşte Portakal'ın açıklamalarından satır başları;

"AYRIŞMA HİSSEDİYORSUNUZ"

Parti içi demokraside iki adayın öne çıkması iki adayın toplumda karşılığında olması güzel. Ama biraz daha böyle devam edecek olursa ayrışma olduğunu da hissediyorsunuz, bir kavga demiyorum ama bir ayrışma var bir tarafta 'Mansurcular' diğer tarafta 'İmamoğlucular' gibi o ayrışmayı görüyorsunuz.

YAVAŞ'IN ARKASINDA KİM VAR?

Her ne kadar yok dese de hatta benim kulağıma gelen Mansur Yavaş'ın arkasında Koray Aydın ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski ekibin de olduğu söyleniyor. Kulağıma geleni aynen söylüyorum. Ama fotoğrafa şöyle bir baktığınızda demokrasi adına güzel fazlası 'bir dakika ya bunlar kendi içlerinde kavgalı abi bunlar iktidara geldiğinde nasıl ülkeyi yönetecekler' diye bir soruyu da sorabilirsiniz."

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