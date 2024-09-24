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Trabzonspor'dan çok sert 'VAR' tepkisi: Bravo size

Trabzonspor'dan çok sert 'VAR' tepkisi: Bravo size

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Kulüp, adaletin hiçe sayıldığını ve Türk futbolunun çürümekte olduğunu vurgulayarak, hakemlerin futbolun ruhunu zedelediğini belirtti.

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Trabzonspor, Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından hakem kararlarına ve konuşmalara tepki gösterdi.

İşte Trabzonspor'un açıklamaları

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli.

Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: "Bravo."

Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor; işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır.

Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar!

Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur. Ve bir gün, o adalet çığlığı sahalara geri döndüğünde, sizler sadece o sessiz "bravo"ların yankısıyla hatırlanacaksınız.

İşte o zaman, bu oyunun gerçek sahipleri, alkışı geri alacak ve sahnede sadece hakikat kalacak."

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