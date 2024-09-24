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Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM üyelerini KKTC'yi tanımaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM üyelerini KKTC'yi tanımaya davet ediyorum

BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs adası etrafında Kıta Sahanlığı'nda Kıbrıs Türk'ünün hakkı vardır. Federasyon yöntemi sona ermiştir. İki devletli çözüm şarttır. BM üyelerini KKTC'yi tanımaya davet ediyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini vurguladı.

"İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞİRİLMESİ TÜM BÖLGENİN MENFAATİNEDİR"

Konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm bölgeyi refah seviyesi yüksek olarak görmek istiyoruz. İşbirliğnini geliştirilmesi tüm bölgenin müşterek menfaatinedir. Türkiye enerji ve çevre olmak üzere yapıcı faaliyetlere hazırdır. Doğu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin rolü yadsınamaz.

"FEDERASYON MODELİ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

Ada'nın etrafındaki Kıbrıs Türkleri'nin her zaman hakları vardır. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden 61 yıl geçti. Ada'da barış ve sükunet hakim oldu. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir

"TECRİT SON BULMALIDIR"

Ada'da artık 2 ayrı devlet, 2 ayrı halk vardır. Tecrit artık son bulmalıdır. Bugün uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum.

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