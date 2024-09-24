BIST 10.030
DOLAR 34,12
EURO 38,12
ALTIN 2.912,86
HABER /  POLİTİKA

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için Bakü'de bulunan Güler'in, Hasanov ile heyetler arası görüşmesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin paylaşım
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması sonrası tebrik
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması sonrası tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM üyelerini KKTC'yi tanımaya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM üyelerini KKTC'yi tanımaya davet ediyorum
ABD Başkanı Joe Biden'dan Orta Doğu mesajı: Savaş bitsin!
ABD Başkanı Joe Biden'dan Orta Doğu mesajı: Savaş bitsin!
İsrail, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanlarından Kubeysi'nin öldüğünü bildirdi
İsrail, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanlarından Kubeysi'nin öldüğünü bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslamofobiyle mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslamofobiyle mücadele mesajı
Fitch'ten Türkiye açıklaması; Politika faizi için tarih verildi
Fitch'ten Türkiye açıklaması; Politika faizi için tarih verildi
BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti şekilden şekile girdi
BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti şekilden şekile girdi
Erdoğan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü yineledi! 'Gazze'dekiler insan değil mi?'
Erdoğan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü yineledi! 'Gazze'dekiler insan değil mi?'
Emine Erdoğan, New York'ta Türk çeyizinin kültürel mirasını tanıttı
Emine Erdoğan, New York'ta Türk çeyizinin kültürel mirasını tanıttı