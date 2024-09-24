BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti şekilden şekile girdi

BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık suçu uygulamalara tepki gösterirken İsrail delegasyonunun yüz hali şekilden şekile girdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu başladı. Bu kapsamda ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara ve dünyaya hitap etmek için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti.

Açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yapacağı 79. BM Genel Kurulu görüşmelerine geleneksel olarak Brezilya'nın ilk sırayı aldığı konuşmalarda ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BM KONUŞMASINDA GAZZE VURGUSU

Erdoğan beklendiği gibi konuşmasının büyük bir bölümünü Katil İsrail'in Gazze'deki katliamına ayırdı.

İsrail ve bu katil devletin katliamlarına göz yuman herkesi konuşmasızda zikrederek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in etnik temizlik yaptığını söyledi.

İSRAİLLİLERİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı sırasında İsrail delegasyonu da kendilerine ayrılan bölümdeydi.

Erdoğan'ın konuşması ve kullandığı ifadeler İsrailli yetkililerin yüzlerini düşürdü.

Bu sırada, kendilerine tercüman Olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyen Filistinli yetkililerin sevinci de dikkatlerden kaçmadı.