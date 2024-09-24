Fenerbahçe resmen açıkladı! İsmail Kartal geri mi dönüyor?

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek, ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği yönündeki sözlerini yalanladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, bir TV kanalında Başkan Ali Koç’un teknik direktör İsmail Kartal ile görüştüğü yönündeki haber hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Ali Koç’un İsmail Kartal ile görüştüğü yalanlandı.

Açıklamada, Koç’un Kartal ile yaptığı görüşmede, “hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle” dediği yönündeki sözlerinin yalan olduğu kaydedildi. Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında bu ve benzeri gerçek dışı söylemlerin dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.