Kuveyt Türk'ün işyeri çalışan deneyimi ve pazarlama alanındaki çalışmaları ödüllendirildi

Uluslararası iş dünyasının prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards, Kuveyt Türk’ün hem işyeri çalışan deneyimini hem de pazarlama alanındaki çalışmalarını ödüllendirdi.

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Banka'dan yapılan açıklamaya göre, Stevie Awards For Great Employers programındaki “Achievement in Workplace Health & Wellbeing - İşyerinde Sağlık ve İyi Oluş Başarısı” kategorisinde bronz ödülün sahibi olan Kuveyt Türk, çalışanların iş yerindeki hayatını kolaylaştıran ve motivasyonlarını artıran projeleriyle bu ödüle layık görüldü.

İnsan kaynakları uygulamalarında etkili geri bildirim mekanizması kullanan Kuveyt Türk, memnuniyet seviyesini sürekli ölçerek çalışanların ihtiyaçlarına yönelik özgün ve yenilikçi çözümler sunuyor.

Müşteri memnuniyetini hizmetlerinde ön planda tutan Kuveyt Türk, Bireysel Müşteri Analitiği ve İçgörü Müdürlüğü'nün müşterileri odağa alarak yaptığı çalışmalarıyla Stevie Awards'ın “Marketing Team of the Year - Yılın Pazarlama Ekibi” bronz ödülünün de sahibi oldu.

Ödüle uzanan çalışmalar arasında sadakat programları, gelişmiş tahminleme modelleri ve içgörü araştırmaları yer alıyor. Müşteri içgörüsünden beslenerek geliştirilen analitik modeller, yalnızca satışlara katkı sağlamakla kalmayıp bankacılık sektöründe tahmine dayalı analizler için yeni bir referans noktası haline geliyor.