BIST 10.069
DOLAR 34,13
EURO 38,07
ALTIN 2.884,06
HABER /  EKONOMİ

Kuveyt Türk'ün işyeri çalışan deneyimi ve pazarlama alanındaki çalışmaları ödüllendirildi

Kuveyt Türk'ün işyeri çalışan deneyimi ve pazarlama alanındaki çalışmaları ödüllendirildi

Uluslararası iş dünyasının prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards, Kuveyt Türk’ün hem işyeri çalışan deneyimini hem de pazarlama alanındaki çalışmalarını ödüllendirdi.

Abone ol

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, Stevie Awards For Great Employers programındaki “Achievement in Workplace Health & Wellbeing - İşyerinde Sağlık ve İyi Oluş Başarısı” kategorisinde bronz ödülün sahibi olan Kuveyt Türk, çalışanların iş yerindeki hayatını kolaylaştıran ve motivasyonlarını artıran projeleriyle bu ödüle layık görüldü.

İnsan kaynakları uygulamalarında etkili geri bildirim mekanizması kullanan Kuveyt Türk, memnuniyet seviyesini sürekli ölçerek çalışanların ihtiyaçlarına yönelik özgün ve yenilikçi çözümler sunuyor.

Müşteri memnuniyetini hizmetlerinde ön planda tutan Kuveyt Türk, Bireysel Müşteri Analitiği ve İçgörü Müdürlüğü'nün müşterileri odağa alarak yaptığı çalışmalarıyla Stevie Awards'ın “Marketing Team of the Year - Yılın Pazarlama Ekibi” bronz ödülünün de sahibi oldu.

Ödüle uzanan çalışmalar arasında sadakat programları, gelişmiş tahminleme modelleri ve içgörü araştırmaları yer alıyor. Müşteri içgörüsünden beslenerek geliştirilen analitik modeller, yalnızca satışlara katkı sağlamakla kalmayıp bankacılık sektöründe tahmine dayalı analizler için yeni bir referans noktası haline geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargı reformu yakında açıklanıyor 'yapanın yanına kar kaldığı' algısını bitirecek düzenlemeler
Yargı reformu yakında açıklanıyor 'yapanın yanına kar kaldığı' algısını bitirecek düzenlemeler
Eşinden şehit Şeyda Yılmaz'a ağlatan veda! Vatan uğruna yarım kalan sevdalardan...
Eşinden şehit Şeyda Yılmaz'a ağlatan veda! Vatan uğruna yarım kalan sevdalardan...
Bozulmuş ve tam 17 ton! Kıyma haline getirip vatandaşa yedireceklerdi
Bozulmuş ve tam 17 ton! Kıyma haline getirip vatandaşa yedireceklerdi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Hisami Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı! Depremde 100 kişiye mezar olmuştu
Hisami Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı! Depremde 100 kişiye mezar olmuştu
Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
AK Partili Hamza Dağ'dan yenilenme ve değişim açıklaması
AK Partili Hamza Dağ'dan yenilenme ve değişim açıklaması
Eskişehir'de 'uyuyan hesap' vurgunu! Banka çalışanı yakayı ele verdi
Eskişehir'de 'uyuyan hesap' vurgunu! Banka çalışanı yakayı ele verdi
Yılmaz'dan borsa ve kripto para için vergi açıklaması! Son noktayı koydu
Yılmaz'dan borsa ve kripto para için vergi açıklaması! Son noktayı koydu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Atık madde toplayıcısı buldu: Çöpten bebek cesedi çıktı
Atık madde toplayıcısı buldu: Çöpten bebek cesedi çıktı
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi