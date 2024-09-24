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Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayıp silah doğrultan 2 şüpheliden 1'i etkisiz hale getirildi.

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Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi yaptıkları sırada aranma kaydı olan M.E. ve S.K'nin bulundukları aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, araçtan silah çıkarak polislere doğrulttu. Bunun üzerine ekipler, havaya uyarı atışı yaparak şüphelileri durdurmaya çalıştı. Merminin isabet ettiği S.K. ve M.E. yaralandı.

Olay sonrası hastaneye giden şüphelilerden S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

S.K'nin "kasten yaralama" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından, M.E'nin "kurşunlama" ve "kasten yaralama" suçlarından 20'ye yakın suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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