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CHP'den sağlık çalıştayı: Yol haritası belirlenecek

CHP'den sağlık çalıştayı: Yol haritası belirlenecek

CHP Lideri Özel’in Kasım 2025’teki erken seçim çağrısının ardından CHP’nin gölge kabinesi parti programı hazırlıklarına devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığında yapılacak sağlık çalıştayı yapılacak.

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CHP, 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı” düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2025’teki erken seçim çağrısının ardından CHP’nin gölge kabinesi parti programı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığında yapılacak sağlık çalıştayı yapılacak.

Özel’in katılımıyla 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da düzenlenecek “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı”nda, akademisyenler, uzmanlar ve siyasetçiler bir araya gelerek CHP’nin sağlık politikalarına ilişkin yol haritasını tartışacak.

Tüm gün sürecek olan çalıştay, saat 10.00’da Aksaz Şahbaz’ın açış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştayda, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği başkanlarının konuşmaları ardından CHP Lideri Özel konuşacak.

Programın devamında, Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, “CHP Birinci Basamağa Nasıl Bakıyor” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Pala’nın ardından Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde yerel yönetimler konusunda açıklama yapacak.


Saat 14.00-16.00’da grup çalışmaları ve raporların hazırlanması bölümüne geçilecek. Katılımcıların bilgisine sunulacak raporlar üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

CHP
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