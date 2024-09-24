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Serdar Ortaç'tan "Kumar yüzünden ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt!

Serdar Ortaç'tan "Kumar yüzünden ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt!

Geçmişe dair pişmanlıklarını sık sık dile getiren Serdar Ortaç, kumar alışkanlığı ile ilgili konuştu. Ortaç, "Ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt verdi.

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Ünlü isim, Serbest Vuruş isimli YouTube programına konuk oldu. Daha önce kumar alışkanlığının hayatını alt üst ettiğini defalarca dile getiren Serdar Ortaç, "Ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt verdi.
 
Ortaç, "Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı o gitti. Büyük hata yaptım. Sağlığım gitti o geri gelsin" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele ediyor.

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