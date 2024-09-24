BIST 10.008
DOLAR 34,15
EURO 38,08
ALTIN 2.885,71
HABER /  GÜNCEL

Bir yılda 6’ncı görüşme: Erdoğan-Miçotakis ABD’de bir araya gelecek

Bir yılda 6’ncı görüşme: Erdoğan-Miçotakis ABD’de bir araya gelecek

Yunan Başbakan Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl içinde 6. kez görüşecek. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılan Erdoğan ve Miçotakis, New York’ta buluşacak.

Abone ol

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem, olumlu görüşmelerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis BM Genel Kurulu için gittikleri ABD'de bir araya gelecek. Bu, ikilinin son bir yıldaki altıncı görüşmesi olacak.

Türk-Yunan ilişkileri, yasadışı göçe karşı mücadelede iş birliği ve Kıbrıs konularının ağırlıklı olduğu görüşme için Atina’da beklentiler sınırlı.

Yunan başkentinde, Erdoğan ile Miçotakis’in Ege ve Doğu Akdeniz’deki ciddi anlaşmazlıklar hakkında önemli bir karar almaları beklenmiyor.

Buna karşılık, görüşmeden “sakin ortama devam” mutabakatı çıkması beklentisi yüksek. New York’taki görüşmede ayrıca, yıl sonuna kadar Ankara’da düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne kadar izlenecek “yol haritası” da belirlenecek.

İki lider muhtemelen, dışişleri heyetleri arasındaki siyasi diyalog, askeri heyetler arasındaki Ege’de güven arttırıcı önlemler ve ticaret, turizm, enerji gibi konularda “pozitif gündem” toplantılarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesine karar verecek.

Görüşme hakkında Yunan basınına konuşan Yunan hükümetinin bir üst düzey yetkilisi, “İki liderin bir araya gelip tüm konuları görüşebilmeleri önemli bir kazançtır.” dedi. "Bu görüşmeler, farklı görüşlerimizin bulunduğu konuların, sahaya sıçrayıp tırmanmamasına katkıda bulunuyor. ABD’deki seçimler ise Türk-Yunan ilişkilerini etkilemiyor.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da yaşayan Türkler tedirgin! Nedeni ise...
Almanya'da yaşayan Türkler tedirgin! Nedeni ise...
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Fenerbahçe'de bomba iddia! Başkan Ali Koç'tan, İsmail Kartal'a: "Kimseyle sözleşme imzalama"
Fenerbahçe'de bomba iddia! Başkan Ali Koç'tan, İsmail Kartal'a: "Kimseyle sözleşme imzalama"
Metin Arolat'ın ölümünden sonra gündeme geldi! Uzmanlar 'sihirli serum' için uyarıyor
Metin Arolat'ın ölümünden sonra gündeme geldi! Uzmanlar 'sihirli serum' için uyarıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması: 4 ülke olarak masadayız
Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması: 4 ülke olarak masadayız
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füzelerle vurdu
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füzelerle vurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! İlk hafta maç programı şöyle...
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! İlk hafta maç programı şöyle...
Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak
Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak
Denizli'de korkunç kaza! Otomobil alt geçide uçtu: Ölü ve yaralılar var
Denizli'de korkunç kaza! Otomobil alt geçide uçtu: Ölü ve yaralılar var
Galatasaray, PAOK'u konuk edecek! Takımda 3 eksik var
Galatasaray, PAOK'u konuk edecek! Takımda 3 eksik var
ABD’den yeni Orta Doğu hamlesi: Çok sayıda asker geliyor!
ABD’den yeni Orta Doğu hamlesi: Çok sayıda asker geliyor!