Fenerbahçe'de bomba iddia! Başkan Ali Koç'tan, İsmail Kartal'a: "Kimseyle sözleşme imzalama"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör İsmail Kartal ile konuştuğu öne sürüldü. Ali Koç'un Kartal'dan bu sezon hiçbir kulüple sözleşme imzalamamasını istediği iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Derbinin yankıları sürerken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tartışma konusu oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli kulübü ilgilendiren flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ekol TV Spor Müdürü Onur Yıldız, Ekol Futbol Ekstra progamında "Ali Koç, İsmail Kartal'a 'Bu sezon hiçbir yerle sözleşme imzalama. Bir ihtiyacın varsa bana söyle ama herhangi bir kulüple sözleşme imzalama.' dediği şeklinde bir haber geldi" açıklamasını yaptı.