Metin Arolat'ın ölümünden sonra gündeme geldi! Uzmanlar 'sihirli serum' için uyarıyor

Sanatçı Metin Arolat'ın öldüğü gün evde serum uygulaması yaptırdığı iddiası bu uygulamaların risklerini yeniden gündeme getirdi. Mucizevi gibi pazarlanan vitamin serumlarının hayati tehlikelere neden olabileceği daha önce de birçok kez belirtilmişti.

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Enerji serumu, atom serum hatta sihirli serum...

Serumlar mucizevi vaatlerle pazarlanıyor, evde serum uygulamaları sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşıyor. Ancak serumlar sanıldığı gibi mucizevi değil üstelik riskli.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, "Damar yoluyla uygulanan ilaçların ve serumların hepsinin mümkünse hastane ortamında eğer mümkün değilse de özel bir klinikte veya hekim gözetiminde uygulanması gerekiyor. Çünkü karşımıza çıkabilecek çeşitli alerjik reaksiyonlar var. Aynı zamanda ölüme kadar gidebilecek anaflaksi dediğimiz bir durum var. Bugüne kadar bir kişiye bile, bunu yapabilecek durumda olmama rağmen, hastane dışı bir ortamda serum ilaç gibi bir şey yapmadım." dedi.

Çarpıcı başlıklar, sosyal medya indirimleri...

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre evde serum uygulaması özellikle pandemi dönemiyle birlikte arttı. Çarpıcı başlıklarla, indirimlerle sosyal medya reklamlarıyla serum pazarlayanların birçoğunun bir adresi dahi yok. Dolayısıyla uygulamayı kimin yaptığı, içinde ne olduğu da şüpheli.

Bir günde iyileştiren serum şarlatanlık

Peki tıpta bir günde ayağı kaldıracak, iyileştirecek formüller var mı?

"Keşke böyle formüller olsa" diyen Özgür Doğan, "Maalesef, böyle bir şey yok. Eğer böyle bir duyumla karşılaşılıyorsa da bu açıkçası şarlatanlık." diyerek dikkat edilmesi noktasında çağrıda bulundu.

Uzmanlar, mucizevi formüllerle hastalıklara çare olduğunu iddia edenlere karşı dikkatli olunması için uyarıyor.