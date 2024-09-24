BIST 10.008
DOLAR 34,15
EURO 38,08
ALTIN 2.885,71
HABER /  SAĞLIK

Metin Arolat'ın ölümünden sonra gündeme geldi! Uzmanlar 'sihirli serum' için uyarıyor

Metin Arolat'ın ölümünden sonra gündeme geldi! Uzmanlar 'sihirli serum' için uyarıyor

Sanatçı Metin Arolat'ın öldüğü gün evde serum uygulaması yaptırdığı iddiası bu uygulamaların risklerini yeniden gündeme getirdi. Mucizevi gibi pazarlanan vitamin serumlarının hayati tehlikelere neden olabileceği daha önce de birçok kez belirtilmişti.

Abone ol

Enerji serumu, atom serum hatta sihirli serum...

Serumlar mucizevi vaatlerle pazarlanıyor, evde serum uygulamaları sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşıyor. Ancak serumlar sanıldığı gibi mucizevi değil üstelik riskli.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, "Damar yoluyla uygulanan ilaçların ve serumların hepsinin mümkünse hastane ortamında eğer mümkün değilse de özel bir klinikte veya hekim gözetiminde uygulanması gerekiyor. Çünkü karşımıza çıkabilecek çeşitli alerjik reaksiyonlar var. Aynı zamanda ölüme kadar gidebilecek anaflaksi dediğimiz bir durum var. Bugüne kadar bir kişiye bile, bunu yapabilecek durumda olmama rağmen, hastane dışı bir ortamda serum ilaç gibi bir şey yapmadım." dedi. 

Çarpıcı başlıklar, sosyal medya indirimleri...

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre evde serum uygulaması özellikle pandemi dönemiyle birlikte arttı. Çarpıcı başlıklarla, indirimlerle sosyal medya reklamlarıyla serum pazarlayanların birçoğunun bir adresi dahi yok. Dolayısıyla uygulamayı kimin yaptığı, içinde ne olduğu da şüpheli.

Bir günde iyileştiren serum şarlatanlık 

Peki tıpta bir günde ayağı kaldıracak, iyileştirecek formüller var mı? 

"Keşke böyle formüller olsa" diyen Özgür Doğan, "Maalesef, böyle bir şey yok. Eğer böyle bir duyumla karşılaşılıyorsa da bu açıkçası şarlatanlık." diyerek dikkat edilmesi noktasında çağrıda bulundu.

Uzmanlar, mucizevi formüllerle hastalıklara çare olduğunu iddia edenlere karşı dikkatli olunması için uyarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması: 4 ülke olarak masadayız
Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması: 4 ülke olarak masadayız
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füzelerle vurdu
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füzelerle vurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! İlk hafta maç programı şöyle...
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! İlk hafta maç programı şöyle...
Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak
Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak
Denizli'de korkunç kaza! Otomobil alt geçide uçtu: Ölü ve yaralılar var
Denizli'de korkunç kaza! Otomobil alt geçide uçtu: Ölü ve yaralılar var
Galatasaray, PAOK'u konuk edecek! Takımda 3 eksik var
Galatasaray, PAOK'u konuk edecek! Takımda 3 eksik var
ABD’den yeni Orta Doğu hamlesi: Çok sayıda asker geliyor!
ABD’den yeni Orta Doğu hamlesi: Çok sayıda asker geliyor!
Emine Erdoğan, New York'ta geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı
Emine Erdoğan, New York'ta geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı
THY duyurdu: İç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY duyurdu: İç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi, tabela değişti
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi, tabela değişti
Meral Akşener'den İstanbul kararı
Meral Akşener'den İstanbul kararı