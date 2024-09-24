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THY duyurdu: İç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY duyurdu: İç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

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THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül'de satın alacakları biletlerle, 18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dahil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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