11 öğrencide görüldü! Solunum yolu ve temasla bulaşıyor

Isparta Sağlık Müdürü Mustafa Serhat Küçükcoşkun, Aksu ilçesinde el, ayak, ağız hastalığı tespit edilen 11 öğrencinin tedavi altına alındığını bildirdi.

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Küçükcoşkun, yazılı açıklamasında, söz konusu hastalığın 7'si kreş öğrencisi olmak üzere toplam 11 öğrencide tespit edildiğini ifade etti.

Küçükcoşkun, bu hastalığın her yıl mevsimsel geçişlerde görülebildiğini, genellikle 2-10 yaş arasındaki çocukları etkilediğini belirtti. Küçükcoşkun, hastalığın görüldüğü Aksu ilçesindeki 11 öğrencinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Hastalığın bazen yetişkinlerde de görülebildiğini vurgulayan Küçükcoşkun, şu bilgileri verdi:

"Hastalık, solunum yoluyla tükürükle yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle anne ve babalara, çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları konusunda büyük görev düşmektedir. El, ayak ve ağız hastalığı genellikle iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısıyla kendini gösterir. 1-2 gün sonra içi su dolu döküntüler meydana gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlayan döküntüler, daha sonra su toplar. El, ayak hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Bu süreçte çocuğun kısa sürede iyileşmesi için doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanılmalı, bol sıvı tüketilmeli, sağlıklı beslenilmeli ve bulaşma riskine karşı çocuk okula gönderilmemelidir."

Küçükcoşkun, el ve ayaklardaki döküntülerin genellikle 5-7 gün içinde kendiliğinden iyileştiğini bildirdi.