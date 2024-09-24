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Kerem ve Orkun Benfica'yı yine sırtladı

Kerem ve Orkun Benfica'yı yine sırtladı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun katkılarıyla Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Orkun Kökçü 2. golü kaydederken, Kerem Aktürkoğlu ilk iki golün asistini yaptı.

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Portekiz 1. Futbol Ligi 6. hafta mücadelesinde milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti.

Bessa Stadı'nda oynanan mücadelede Orkun Kökçü takımının 2. golüne imza atarken, Kerem Aktürkoğlu da ilk 2 golün asistini yaptı.

Benfica'ya galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Pavlidis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90. dakikada Arthur'dan geldi.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Orkun 90 dakika sahada kalırken, Kerem, 71. dakikada yerini Zeki Amdouni'ye bıraktı.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan Benfica, puanını 13'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Portekiz Ligi'nde liderlik koltuğunda 6'da 6 yaparak 18 puan toplayan Sporting bulunuyor. İkinci sırada ise 15 puanlı Porto yer alıyor.

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