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DEM Partili Gergerlioğlu, polis katiline poşet giydirilmesinden rahatsız oldu

DEM Partili Gergerlioğlu, polis katiline poşet giydirilmesinden rahatsız oldu

DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ümraniye'de kadın polisi şehit eden "suç makinesine" poşet giydirilip hayvan koruma aracıyla götürülmesine tepki gösterdi.

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İstanbul'da Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti ile yaşanan bir arbede esnasında silahla vurularak hayatını kaybetti.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayda, Yılmaz'ın yanı sıra bir polis memuru ve bir sivil kişi de yaralandı. Yapılan araştırmalar sonucu Geçti'nin 26 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Geçti, çöp poşeti giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına yerleştirildi ve Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildikten sonra tutuklandı.

DEM PARTİLİ GERGERLİOĞLU, ZANLIYA YAPILAN MUAMELEYİ ELEŞTİRDİ

DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polisi şehit eden zanlının bu şekilde muamele görmesine tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Polisi öldüren katile lanet olsun, onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun.!!!

Cezayı vermenin polise ait olmadığını bu toplum ne zaman anlayacak, ayırt edecek yahu.!?

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