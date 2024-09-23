İETT otobüsü, gelinlik mağazasına daldı

Bayrampaşa'da bir İETT otobüsü, önce bir araca çarptı, ardından gelinlik mağazasına girdi. Kazada hafif yaralanan bir yolcuya ambulansta müdahale edilirken, ekiplerin çalışmaları sonrası trafik normale döndü.Abone ol
Bayrampaşa'da, İETT otobüsü önce bir araca çarptı, ardından caddedeki gelinlik mağazasına girdi.
Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda seyir halindeki İETT otobüsü, 34 BLA 163 plakalı araca çarptı.
Daha sonra caddedeki beton mantarlara çarpan otobüs, ardından gelinlik mağazasına girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otobüste hafif yaralanan yolcuya ambulansta müdahalede bulundu.
Ekiplerin İETT otobüsünü bölgeden kaldırmasıyla trafik normale döndü.