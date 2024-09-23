BIST 9.888
DOLAR 34,14
EURO 37,98
ALTIN 2.883,73
HABER /  DÜNYA

Ürdün, Beyrut'a uçuşları "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı

Ürdün, Beyrut'a uçuşları "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı

Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.

Abone ol

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonları bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

Açıklamaya göre, bu karar, "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındı.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 274 kişi öldü
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü saldırılarda 21'i çocuk, 39’u kadın 274 kişinin öldüğünü, 1024 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularını ihlal etti
Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularını ihlal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsraİl'e tepki! Lübnan saldırısı...
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsraİl'e tepki! Lübnan saldırısı...
İran'da bir petrol tesisinde patlama
İran'da bir petrol tesisinde patlama
Lübnan Sağlık Bakanı: Lübnan iç savaşından beri yaşadığımız en kanlı gün
Lübnan Sağlık Bakanı: Lübnan iç savaşından beri yaşadığımız en kanlı gün
Baykar'dan 'Ukrayna' iddialara cevap geldi
Baykar'dan 'Ukrayna' iddialara cevap geldi
İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
Trabzonspor galibiyete hasret! Bir beraberlik daha
Trabzonspor galibiyete hasret! Bir beraberlik daha
Bakan Tunç'tan şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında açıklama
Bakan Tunç'tan şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında açıklama
Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
Ticaret Bakanlığı, buğday karşılığı SİHA satışı iddialarını yalanladı
Ticaret Bakanlığı, buğday karşılığı SİHA satışı iddialarını yalanladı
Gazze'de son durum: Can kaybı 41 bin 455'e yükseldi
Gazze'de son durum: Can kaybı 41 bin 455'e yükseldi