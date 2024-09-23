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Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularını ihlal etti

Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularını ihlal etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonda görüştüğü Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'e Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ali Yerlikaya ve Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yunan Bakan, inceleme başlatıldığını söyledi

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides de iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını ifade ederek, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağının altını çizdi.

Bakan Stylianides, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini söyledi.

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