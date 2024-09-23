Lübnan Sağlık Bakanı: Lübnan iç savaşından beri yaşadığımız en kanlı gün

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail’in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını söyledi.

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İsrail saldırılarına ilişkin bir basın açıklaması yapan Ebyad, iç savaştan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en fazla can kaybının görüldüğünü belirtti.

İsrail’in bugünkü saldırılarında 24'ü çocuk, 39'u kadın 274 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Ebyad, 1024 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Lübnanlı Bakan ayrıca 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan ve 33 gün süren savaşta yaklaşık 10 bin kişinin yaralandığını, İsrail’in son bir haftalık saldırılarında yaralananların sayısının ise 5 bin 100'e dayandığını aktardı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.