Trabzonspor galibiyete hasret! Bir beraberlik daha

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Gaziantep ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Ligde galibiyetle tanışamayan Trabzonspor 5. beraberliğini aldı ve puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 4'e yükseltti.

Bordo mavililerin 59. dakikada Banza ile attığı gol VAR'dan faul gerekçesiyle iptal edildi.

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde 3. maçından da beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep - Trabzonspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Trabzonspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

90'Maçın sonuna 7 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

86'Gaziantep FK'da Ömürcan oyuna devam edemeyecek.

82'Sağ kanatta topla buluşan Cham, ceza sahasında Banza'yı düşündü. Fakat bu top çok hızlı.

78'Trabzonspor, bu bölümde baskısını artırdı.

74'Trabzonspor'da Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyecek. Oyuncu değişiklikleri yapılacak.

71'KALECİ! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mendy, arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Dioudis iki hamlede topu kontrol etti.

60'Trabzonspor'un golü için VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

55'Trabzonspor rakip yarı alanda boşluk arıyor.

52'Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan David Okereke'nin şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

49'Kullanılan kornerde ev sahibi takım Bruno Viana'nın kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı. Kalede Uğurcan başarılı!

46! İkinci yarı başladı

Maçta ilk yarı tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

40'Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparak boşluk arıyor.

35'Oyunun temposu şu dakikalarda biraz düştü.

30'Trabzonspor ceza sahasında Eren Elmalı yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna girdi.

27'Anthony Nwakaeme ceza sahasına gönderdi fakat top oyun alanını terk etti.

25'Ceza sahasında topu alan Kozlowski, rakibinden sıyrılmak isterken kendini yerde buldu ve penaltı bekledi. Hakem Volkan Bayarslan oralı olmadı.

21'Rakip yarı alanda sağ çaprazda şut şansı arayan Cihan Çanak, ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı. Oyun devam etti.

17'Gaziantep gole çok yaklaştı! Ömürcan sağ kanattan driplingle topu getirdi. Ortaya David Okereke'ye çevirdi. Okereke'nin şutu direkten dışarı gitti.

13'Trabzonspor'da Okay uzaklardan kaleyi denedi. Gaziantep savunması karşıladı.

11'Trabzonspor rakip yarı alanda baskı kurmaya çalışıyor.

7'Ev sahibi etkili geldi. Ceza sahası dışında topu alan Ömürcan, uzaktan sert vurdu. Kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

4'Gaziantep sol kanattan Christopher Lungoyi ile geldi. Lungoyi çalımlarla ceza sahasına girdi fakat savunmanın arasında kaldı ve topu kaybetti.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Gaziantep - Trabzonspor ilk 11'ler

Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Furkan, Kozlowski, Lungoyi, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Ömürcan, Bruno Viana, Okereke.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza