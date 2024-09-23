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Aydın'da 33 yaşındaki Ebru evinde öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aydın'da 33 yaşındaki Ebru evinde öldürüldü

Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Güzelhisar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ebru Öcal'ın (33) yaşadığı evden bağırış seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Öcal'ın öldüğünü belirledi.

Vücudunda kesici alet izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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