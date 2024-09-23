BIST 9.896
DOLAR 34,15
EURO 38,05
ALTIN 2.886,71
HABER /  GÜNCEL

DMM'den gazeteci Fatih Altaylı'nın MEB ile ilgili iddiasına yanıt!

DMM'den gazeteci Fatih Altaylı'nın MEB ile ilgili iddiasına yanıt!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türklerin okulları çok kötü durumdayken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Abone ol

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği, ilave 30 bin temizlik personeli istihdamının MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu personel alımının yabancı öğrencilerin okuduğu okullar için yapılacağı iddiası asılsızdır. Bu alımın haricinde, AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında yabancı uyruklu çocukların da eğitim gördüğü 29 ildeki okullarda kullanılmak şartıyla ve AB fonundan karşılanmak üzere 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 bin 117 malzemesiz genel temizlik personeli hizmet alımı yapılacaktır. Proje kapsamındaki alım, proje bazlı bir alım olup daimi bir kadro tahsisi söz konusu değildir. Bakan Tekin'in bahsettiği 30 bin temizlik personeli alımının PIKTES Projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK, teknik direktör Burak Yılmaz'a men cezası verdi
PFDK, teknik direktör Burak Yılmaz'a men cezası verdi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu
Çocuk gelin skandalı davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'ye hapis cezası verildi
Çocuk gelin skandalı davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'ye hapis cezası verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da
TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 17 yaralı
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 17 yaralı
Sinan Ateş cinayeti davasında kritik gelişme! Bilirkişi raporu dava dosyasına girdi
Sinan Ateş cinayeti davasında kritik gelişme! Bilirkişi raporu dava dosyasına girdi
Barcelona 6'da 6 yaptı Villareal'e gol yağmuru
Barcelona 6'da 6 yaptı Villareal'e gol yağmuru
150 ton çöpü yol kenarına döken CHP'li belediyeye 2 milyon 598 bin TL ceza
150 ton çöpü yol kenarına döken CHP'li belediyeye 2 milyon 598 bin TL ceza
S&P: Türkiye kasımda yeni not artışı alabilir
S&P: Türkiye kasımda yeni not artışı alabilir
Abdulkadir Uraloğlu'ndan ATLAS Projesiyle ilgili önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu'ndan ATLAS Projesiyle ilgili önemli açıklamalar
Yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
Yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi