BIST 9.900
DOLAR 34,15
EURO 38,01
ALTIN 2.879,19
HABER /  GÜNCEL

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi,

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara" devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk Mars'a mürettebatsız 5 farklı roket için tarih verdi
Elon Musk Mars'a mürettebatsız 5 farklı roket için tarih verdi
Bakan Göktaş'tan koruyucu aile konusunda küresel seferberlik çağrısı!
Bakan Göktaş'tan koruyucu aile konusunda küresel seferberlik çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
Gökhan İn'e tokat atılan videoyu çeken zanlı adliyede
Gökhan İn'e tokat atılan videoyu çeken zanlı adliyede
Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturması açıklaması: Tespit edildi, inceleniyor!
Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturması açıklaması: Tespit edildi, inceleniyor!
Galatasaray-PAOK maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-PAOK maçının hakemi belli oldu
Mercedes Benz'den otomatik sürüşte yeni bir aşama
Mercedes Benz'den otomatik sürüşte yeni bir aşama
Netanyahu'dan yeni tehdit: Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, söz veriyorum alacak
Netanyahu'dan yeni tehdit: Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, söz veriyorum alacak
Erbakan ittifak için 5 partiyi sıraladı AK Parti için bir daha asla dedi
Erbakan ittifak için 5 partiyi sıraladı AK Parti için bir daha asla dedi
Times Meydanı'nda Türkiye mesajı: Yatırım yapın!
Times Meydanı'nda Türkiye mesajı: Yatırım yapın!
Tapu harç oranlarında indirim sinyali! Ev alıp satacaklar dikkat
Tapu harç oranlarında indirim sinyali! Ev alıp satacaklar dikkat
Tüketiciyi aldatan reklamlar nedeniyle 9 ayda 187,5 milyon lira ceza kesildi
Tüketiciyi aldatan reklamlar nedeniyle 9 ayda 187,5 milyon lira ceza kesildi