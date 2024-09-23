Tapu harç oranlarında indirim sinyali! Ev alıp satacaklar dikkat

Ev alıp satacakları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tapu harçlarında indirim bekleniyor. Meclis gündemine getirilmesi beklenen tapu harç oranlarında indirim yapılması için yasa teklifi kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir rol oynayacak. İşte emlak alım-satım harcına yeni düzenlemenin detayları.

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AK Parti​, TBMM'nin açılması ile beraber gündeme getireceği ekonomi​ torba yasa​ teklifi kapsamında gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirime gidilmesi için yasa teklifi verecek. Hükümet yeni emlak düzenlemesi için kolları sıvadı. Harç oranları aşağı çekilecek. Bu hamleyle birlikte kayıt dışılıkla mücadele bir üst seviyeye çıkılacak.

AK Parti, ekonomi kurmayları yeni ekonomi paketi üzerindeki çalışmalara resmen başladı.

Gayrimenkulde tapu harç oranları için düzenleme geliyor. Emlak alım satım harcına yeni düzenleme yapılacak. Ak Parti hükümeti, gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim için yasa tasarısı sunacak.

Sabah'ın haberine göre, mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olacak şekilde toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor.

Harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden hesaplanırken belediyenin değeriyle gayrimenkulün gerçek değeri arasında fark oluşuyordu. Torba yasa teklifinde yer alması planlanan bu maddeye göre bu kayıt dışılık giderilecek.

Böylece alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek. İndirim oranı şu an için net olmasa da alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin tespit edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak.

Gayrimenkuller üzerinden elde edilmiş olan gelirlerin takibi ve daha sağlıklı fiyat oluşumları için piyasa bozucu eylemler mercek altına alınacak aksi durumlarda adli ve idari cezaları uygulanacak.