BIST 9.967
DOLAR 34,15
EURO 37,98
ALTIN 2.875,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda işçi yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda işçi yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Abone ol

Mevlüt Karakurt yöneütimindeki 16 J 3016 plakalı işçi servisi minibüsü, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Havaya dikkat! Meteoroloji ve AFAD bu şehirleri uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
Foto Galeri Havaya dikkat! Meteoroloji ve AFAD bu şehirleri uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
40 milyon kişi hayatını kaybedecek, hiçbir ilaç fayda etmeyecek! Dünya alarmda
40 milyon kişi hayatını kaybedecek, hiçbir ilaç fayda etmeyecek! Dünya alarmda
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 ilde "Narkoçelik-40" operasyonu: 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 ilde "Narkoçelik-40" operasyonu: 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu apartmandakiler korku içinde yaşıyor! "Acaba bugün ne olacak" diye eve geliyorlar! Kundakçı kim?
Bu apartmandakiler korku içinde yaşıyor! "Acaba bugün ne olacak" diye eve geliyorlar! Kundakçı kim?
Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması! Artışın sebebi bakın neymiş?
Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması! Artışın sebebi bakın neymiş?
Erdoğan'a ABD'de Hafize Gaye Erkan sürprizi! Karşılayanlar arasında o da vardı
Erdoğan'a ABD'de Hafize Gaye Erkan sürprizi! Karşılayanlar arasında o da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili açıklama
Edirne'de babasını tabancayla vurdu banyoda parçaladı ormanda yaktı dere kenarına attı
Edirne'de babasını tabancayla vurdu banyoda parçaladı ormanda yaktı dere kenarına attı
Ümraniye'de yakalanan zanlı yaşanan arbedede silahla ateş ederek polisi şehit etti
Ümraniye'de yakalanan zanlı yaşanan arbedede silahla ateş ederek polisi şehit etti
Diyarbakır’da Gaffar Okkan'ın ismini spor tesisinden silindi
Diyarbakır’da Gaffar Okkan'ın ismini spor tesisinden silindi
Yüksel Arslan'ın paylaşımı krize sebep oldu! Mansur Yavaş'tan tepki
Yüksel Arslan'ın paylaşımı krize sebep oldu! Mansur Yavaş'tan tepki
Ağrı'da feci ölüm! Traktörü tamir ederken...
Ağrı'da feci ölüm! Traktörü tamir ederken...
Esad'dan dikkat çeken adım: Suriye'de genel af ilan edildi
Esad'dan dikkat çeken adım: Suriye'de genel af ilan edildi