Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 ilde "Narkoçelik-40" operasyonu: 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 32 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen "Narkoçelik-40" operasyonlarında, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da "Narkoçelik-40" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir ve kök skunk ile 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız."