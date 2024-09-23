Erdoğan'a ABD'de Hafize Gaye Erkan sürprizi! Karşılayanlar arasında o da vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan'ı karşılayan kalabalık arasında, dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'dı. Şubat ayında görevinden istifa eden Erkan’ın da orada bulunması, ziyaretin öne çıkan detaylarından biri oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber Türkevi'ni de ziyaret etti. Türkevi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir kalabalık karşıladı.

Hafize Gaye Erkan sürprizi

Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni görev iddiası

Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak 8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürülmüştü.

Erdoğan’ın BM 79’uncu Genel Kurulu çalışmalarını, 25 Eylül akşamının geç saatlerine kadar sürdüreceği ve yoğun bir diplomasi trafiği içinde olacağı ifade ediliyor.