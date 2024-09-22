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Meteoroloji'den o il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den o il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Hatay'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, 3 saatlik periyotta il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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