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Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi

 İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Türk teknik adamın görevinden alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Erol'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyor." denildi.

Takımın birinci antrenörü Nikolaos Karydas ile de yolların ayrıldığı ve teknik adam Omer Riza'nın geçici olarak takımın sorumluluğunu üstleneceği belirtildi.

Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan KKTC'li iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezona kötü başlayarak 6 maçta 1 puanla 24 takımlı Championship'te son sırada yer alıyor.

Türk teknik adam, Haziran 2023'ten beri Cardiff City'yi çalıştırıyordu.

Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi de çalıştırmıştı.

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