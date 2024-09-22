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Hizbullah intikam yemini etmişti! İsrail'e füzelerle saldırdı: "Acımasız katliama ilk yanıt"

Hizbullah intikam yemini etmişti! İsrail'e füzelerle saldırdı: "Acımasız katliama ilk yanıt"

Hizbullah, geçtiğimiz hafta İsrail’in çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılarına karşılık olarak İsrail’e füze saldırısı başlattı. Hizbullah saldırıyı, “İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi.

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Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in geçtiğimiz hafta düzenlediği çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarına yanıt verdi.

Günün erken saatlerinde İsrail’e füze saldırısı başlatan Hizbullah, İsrail’in saldırılarına karşılık savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi’nin kompleksinin bombalandığını bildirdi.

Açıklamada, “İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde bulunan komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı” denildi.

Hareket saldırıyı, “İsrail düşmanının salı ve çarşamba günleri Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi.

Hizbullah tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, İsrail’in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların “Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve çok sayıda sivilin şehit düşmesine yol açan İsrail saldırılarına” yanıt olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldığı bildirildi.

IDF, “Saldırıların bir kısmı önlendi, bir kısmı ise Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile'deki Moreshet'e isabet etti” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kiryat Bialik'e düşen bir roketin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

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