RTÜK Başkanı o programlar için konuştu! Kantarın topuzu kaçtı son aşamadayız

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarına ilişkin, "Artık son aşamaya geçiyoruz. Yasakçı RTÜK eleştirilerine aldırmadan bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik" dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Şahin, gündüz kuşağı programları ve Youtube'taki bazı yayıncılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, Youtube konusunda, "Youtube çocukların ağırlıklı olarak kullandığı bir mecra. Burada neredeyse iç çamaşırlarını göreceğimiz şekilde giyinen insanlar Youtube’da yayına alınıyor, bir başka örneğe bakıyoruz bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para. Konu sadece hükümet, muhalefet meselesi değil. Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor. İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Aile kurumunu muhafaza etmek şart. Geleneksel yayıncılık alanı nasıl bir düzen ve denetime tabi ise internet üzerinden yapılan, sosyal medya kaynaklı yayınlarda bir tertibe tabi olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, vatandaştan tepki gören gündüz kuşağı programlarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Artık kantarın topuzu iyice kaçtı. Yapıcı ikazlarımız görmezden gelindi. Kuşak programı yayınlayan kanalların üst düzey yöneticileriyle İstanbul’da çok kez ve en son Ankara’da yaptığımız toplantı düzelme yönünde sonuç vermedi. Yeni yayın dönemi başladı. Artık son aşamaya geçiyoruz. Yasakçı RTÜK eleştirilerine aldırmadan bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik.

Çok yakında Üst Kurula sunarak uygulamaya alacağız. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için son önlemimiz olan ilke kararlarını alıp kararlı bir şekilde gerekli adımları en sert şekilde atacağız."