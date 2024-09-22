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Doların ateşi yeniden çıktı! İşte güncel dolar, euro, sterlin fiyatı

Doların ateşi yeniden çıktı! İşte güncel dolar, euro, sterlin fiyatı

Fed kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. İşte 22 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

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Amerikan Merkez  Bankası Fed​'in faiz​ indirme kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru​ yeniden toparlanma trendine girdi. Yukarı yönlü harekete başlayan dolar kuru geçen haftaki kayıplarını geri aldı. 

Geçtiğimiz haftalarda 34.70 seviyesini görerek tarihi rekor kıran dolar fiyatı geçen hafta Fed'in faiz indirme kararı sonrası kısa bir dalgalanmanın ardından 33.80 seviyesine kadar inmişti. Bu düşüş sonrası dolar yeniden toparlandı ve son günlerde alışıldığı üzere 34 liranın hemen üzerinde konumlandı.

Peki bugün dolar ne kadar oldu. Euro​, sterlin​ fiyatı ne durumda? İşte 22 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı...

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (22 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 34,09 TL, satış 34,10 TL'den işlem görüyor.

Euro ne kadar?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,04 TL ve satış 38,14 TL'den fiyatlanmış durumda.

Sterlin ne kadar?

Sterlin 45.45 TL'den alınırken 45,58 TL'den satılıyor.

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