Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, maç içinde protokolde gerginliklerin yaşandığını da söyledi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Acun Ilıcalı, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Şunun altını çizmek lazım, nasıl bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa, bir galibiyetle şampiyonluk kaybedilmiyor." dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın öne çıkan açıklamaları:

"Mühim olan ortaya konan futbol. 4-5 pozisyonumuz var. İstatistiklerde, gol pozisyonlarında 2 katı rakamlarımız var. Oynanan oyuna bakarım. Bu durumda gelecekle ilgili iyimserim ama bugün için çok üzgünüm."

"MAÇ KAYBEDİLİR YOL KAZASIDIR"

"Biz Fenerbahçe'yiz, güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyetin bir camiayı sarsması diye bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem kadromuza hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde yarıştan kopma, ümitsizlik ya da gelecekle ilgili karamsarlık yok. Maç kaybedilir, yol kazasıdır."

"Protokol tribününde ufak tefek şeyler oldu. Maçın tansiyonudur. Gerginlik olur. Anormal bir durum olmadı."